إبراهيم عمران: الفنانة هند رستم كانت أخلاقها كانت عالية (فيديو)

الفجر الفني
الفنانة هند رستم
الفنانة هند رستم
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قال الفنان إبراهيم عمران، إن السماسرة عندما دخلوا مهنة الكومبارس قاموا بتخريب المهنة بصورة كبيرة، متابعًا: "السمسار هو من يقوم بخفض أجرة الكومبارس من 200 جنيه لـ60 أو 70 أو 150 جنيه".

وتابع "عمران"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك الكثير من الكومبارس أصبحوا نجومًا، مثل جيهان نصر ومحمد هندي ومحمد شرف، ويوسف داوود.

وأشار إلى أن الفنانة هند رستم كانت على درجة عالية من الأخلاق، وكان استقبالها على درجة عالية جدًا من الجمال، متابعًا: "أول ما قابلت هند رستم سألتني عن العمال أخبارهم أيه".

منال سلامة الكومبارس إبراهيم عمران هند رستم
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