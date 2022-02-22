تطوير سبائك لصناعة أجزاء لجسم الانسان.. إنجاز علمي جديد بالجامعة اليابانية

“تطوير سبائك تيتانيوم جديدة لصناعة الأجزاء التعويضية لجسم الانسان”

أكد الدكتور "أحمد الجوهري" رئيس الجامعة المصرية اليابانية العلوم والتكنولوجيا على أهمية توجيه البحث العلمى لخدمة الصناعة الوطنية، مشيرا إلى قيام مركز التكنولوجيا الابتكارية والاتصال بالصناعة (سينتك) بتسجيل براءة اختراع جديدة باسم الجامعة، بعنوان (متانة فائقة مع مطاوعة تشكيل عالية في سبائك التيتانيوم-14 منجنيز-(0-6) زيركونيوم رخيصة التكلفة المنتجة بالطرق على الساخن متبوعا بالتعتيق) للمخترعين الدكتور محمد عبد الهادي جبريل بقسم هندسة علوم المواد وطالب الدكتوراه أحمد حسن إبراهيم عوض.

وأوضح الدكتور "محمد عبد الهادي جبريل" أنه بفضل التكنولوجيا الجديدة والدراسات المتقدمة بالجامعة تم تطوير سبائك من التيتانيوم-منجنيز- زيركونيوم ذات تكلفة إنتاج أقل ولها خصائص ميكانيكية ومقاومة للتآكل أفضل مقارنةً بسبائك التيتانيوم الأخرى شائعة الاستخدام ولا تحوي عناصر سبائكية تسبب أي ضرر للمريض بعد عملية الزرع كبديل آمن منتظر لتصنيع الأجزاء التعويضية التي تخدم أغلب التطبيقات الطبية الحيوية وتعيش لفترات طويلة دون بمشاكل أو تتطلب إعادة للزرع.

أضاف أن التيتانيوم (Ti) مادة جذابة تستخدم في صناعة السيارات، والفضاء، والبتروكيماويات، والطب الحيوي، والتطبيقات الصناعية الأخرى بسبب مقاومتها العالية للتآكل، والتوافق الحيوي الممتاز، والخصائص الميكانيكية المتميزة مع خفة الوزن، وإن من أكثر سبائك التيتانيوم شيوعًا هي سبيكة Ti-6Al-4V (Ti-64) والتي يصنع منها أغلب الأجزاء التعويضية لجسم الانسان في العالم مثل الشرائح والمسامير والمفاصل والدعامات وغرسات الأسنان.

وتعتبر سبيكة Ti-64 باهظة الثمن نسبيًا ويمكن أن تسبب في مشاكل بعد عملية الزرع، حيث ينطلق منها عناصر الألومنيوم (Al) والفاناديوم (V) السامة في الأنظمة البيولوجية مما يسبب تسمم أو حساسية أو حتى سرطانات في بعض المرضى، وبالتالي، فهنالك إهتمام كبير بتطوير سبائك تيتانيوم جديدة أقل تكلفة ومتوافقة حيويا ولا تسبب مشاكل بعد عملية الزرع مع الحفاظ على الخواص الميكانيكية المطلوبة.

جدير بالذكر أن هذه البراءة تعد رقم (65) التي تقوم الجامعة بتسجيلها بمكتب براءات الاختراع المصري وتشجع الجامعة الأكاديميين والطلاب على حماية الأفكار والتكنولوجيات الجديدة لما لها من أهمية في دعم الإبتكار والنهوض بالصناعة.

وتعد هذه البراءة رقم (65) التي تقوم الجامعة بتسجيلها بمكتب براءات الاختراع المصري وتشجع الجامعة السادة الأكاديميين والطلاب على حماية الأفكار والتكنولوجيات الجديدة لما لها من أهمية في دعم الإبتكار والنهوض بالصناعة.