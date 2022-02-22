نشاط مكثف لقافلة منظمة خريجي الأزهر بجنوب سيناء لنشر الفكر الوسطي

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، قافلة دعوية إلى محافظة جنوب سيناء، برئاسة الدكتور رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا سابقا، ورئيس فرع المنظمة بالغربية.

وتضمنت القافلة العديد من الفعاليات من ندوات ولقاءات، فعقدت محاضرة بقصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور عدد من أهالي المدينة ووعاظ منطقة جنوب سيناء، تناول اللقاء حماية الشباب من التطرف والعنف والأفكار المغلوطة ودعم منظومة القيم والأخلاق وإحياء التسامح والمودة ورؤية الشريعة الصحيحة في حماية الأسرة ودعم استقرار المجتمع.

كما عقد أعضاء القافلة لقاءً موسعًا مع رهبان دير سانت كاترين في إطار قيم المحبة والسلام والتعايش، كما تم تدشين قافلة نسائية مع سيدات (وادي فيران) حول المفاهيم الصحيحة للدين وشرح أمور فقه الواقع المعاصر، وشئون المرأة وأسباب تزايد نسب الطلاق والعنف الأسري.

وعقدت ندوة موسعة بديوان المنطقة الأزهرية بمدينة الطور، عن شئون الأسرة والطفولة وكيفية رعاية الأبناء وحمايتهم من المخاطر التي تحدق بهم، فضلا عن أهمية دور الأسرة في بناء مجتمع فاضل مبني على القيم الأخلاقية ودور الأسرة في حماية أبنائهم من الأفكار المتطرفة، وذلك بحضور فئات عديدة من العاملين بالمصالح الحكومية والعاملين بديوان المنطقة.

كما تم عقد لقاء مع قيادات القوات المسلحة بمدينة الطور، حيث أثنى أعضاء القافلة على دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن البلاد والدور الكبير الذي قامت به في إنهاء الإرهاب والتطرف وما تخوضه من حرب حقيقية شاملة في سيناء.

وترأس القافلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، وبعضوية الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمد خضر، عميد كلية أصول الدين والدعوة، والأستاذ الدكتور بديعة أحمد الطملاوي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات سابقا، والشيخ محمد عبد الموجود، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، وفضيلة الشيخ محفوظ المداح، مدير عام وعظ الغربية السابق، والدكتور حسن محمد عيد، المدرس بكلية الشريعة والقانون، والأستاذ سعيد أحمد صقر، مدير التدريب السابق بمنطقة الغربية الأزهرية.