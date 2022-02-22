السجن 5 سنوات لـ 3 أشقاء وآخر أصحاب مصنع زيوت مغشوش بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار وضاح محمد عبد السلام، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم بالسجن 5 سنوات لـ 3أشقاء وآخر وتغريم كل منهم 40 ألف جنية وغلق المنشأة ومصادرة النفايات الخطرة .

كانت القضية رقم 31386 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة لمباحث التموين والتجارة الداخلية يفيد بقيام المتهمين بمزاولة نشاطا في المواد الخطرة دون ترخيص بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين قيام كل من " م.ا.م" و" م.أ.م" و" أ.أ.م" أشقاء و" إ. ع. م" بانشاء مصنع دون ترخيص لتجميع الزيوت المعدنية البترولية المرتجعة من محطات الزيوت بعدد من المحافظات والتي تعد من المواد الخطرة التي تضر بصحة الإنسان ويقمون بإضافة لها مواد كماوية وإعادة طرحها في الأسواق للجمهور على أنها زيتوت سيارات جديدة دون المعايير العلمية بالغش التجارى.

وتمت مداهمة المصنع وضبط عدد من الخزانات التي تحوي كمية من الزيوت المرتجعة دون تكريرها على ماركة زيوت معروفه للزيوت وحُرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.