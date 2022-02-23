كاتبة: هذه الرواية بدأت بجريمة قتل بـ 35 طعنة لجذب القارئ (فيديو)

قالت الكاتبة إنجي وليد، إن رواية "آخر كوباية قهوة" بدأت بجريمة قتل بـ 35 طعنة لكي تشد القارئ، ولزيادة التشويق، مشيرة إلى أن الرواية بالكامل تبحث عن القاتل، ولماذا قام بقتل القتيل بكل هذه الطعنات.

وتابعت "وليد"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الرواية تقوم لتحليل عقدة وتكشف عن الأسباب التي قد تؤدي إلى قيام شخص بقتل شخص ما لسبب ضعيف.

ولفتت إلى أنها كتبت رواية "آخر كوباية قهوة" في العام قبل الماضي، ولكنها لم تكن راضية عنها، فقامت بتأجيلها إلى هذا العام.