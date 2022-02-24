الدبلومات الفنية 2022| ننشر رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2022، حيث يبحث الطلاب عن رابط تسجيل استمارة الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة التقدم للامتحانات

وعن رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي وتسجيل البيانات ((((اضغط هنا))))))).

ويكون متاح للطلاب تسجيل الإستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2021-2022، حيث يقوم الطلاب بتسجيل استمارات بياناتهم للتقدم إلى لجان الإمتحانات من خلال الرابع المرفق أعلاه.

ويكون متاح عبر الرابط أيضا التسجيل ومراجعة البيانات لكلا من الصف الثالث الثانوي، وشهادات التعليم الفني، والصف الثالث الإعداد، والصف الثاني الثانوي، الصف الأول الثانوي.



ولكي يتمكن الطلاب من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغي أن يكون لديه البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به



وفي حالة عدم وجود بريد إلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وفتحت وزارة التربية والتعليم، البوابة الإلكترونية لتسجيل طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين للامتحانات هذا العام استثماراتهم وبياناتهم، يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية المقرر إنطلاقها في مايو 2022.