تحرك مصري عاجل لتأمين احتياجات المواطنين من القمح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا

عربي ودولي
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن الحكومة المصرية بدأت البحث عن بدائل لاستيراد القمح من دول غير أوكرانيا وروسيا، بعد الغزو والتحرك العسكري الذي حدث صباح اليوم، حيث تبحث القاهرة استيراد القمح من دول خارج القارة الأوروبية، مثل الولايات المتحدة..

كانت الحكومة المصرية أكدت أنها لديها مخزونًا استراتيجيا يكفي لمدة 5 أشهر، واعتبارًا من منتصف أبريل المقبل سيجرى حصد الإنتاج المحلي من القمح، ليكون إجمالي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح كافيا لمدة 9 أشهر.

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