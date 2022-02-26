بطريرك القدس للاتين: حزنٌ للمشاهد المأساوية القادمة من أوكرانيا

أعرب البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين عن حزنه للمشاهد المأساوية القادمة من أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مشاركة غبطته في لقاء "البحر الأبيض المتوسط، حدود السلام"، وسط حضور عدد من الأساقفة ورؤساء بلديات المدن الرئيسية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والمنعقد في مدينة فلورنسا الإيطاليّة، من 23 وحتى 27 فبراير الحالي.

وأوضح بيتسابالا، بأنّه بعث برسائل عبّر خلالها عن قربه من الجماعتين المسيحيّة بشكل عام، والكاثوليكيّة بشكل خاص، في أوكرانيا. كما أعرب عن أسفه للصراع المتصاعد، مشيرًا إلى أنّ الكنيسة في الأرض المقدسة ستشترك في الدعوة التي أطلقها البابا فرنسيس للصلاة والصوم من أجل السلام في أوكرانيا، يوم الثاني من مارس المقبل.