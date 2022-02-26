بطريرك القدس للاتين: حزنٌ للمشاهد المأساوية القادمة من أوكرانيا

أقباط وكنائس
البطريرك بييرباتيستا
البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا
Advertisements

أعرب البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين عن حزنه للمشاهد المأساوية القادمة من أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مشاركة غبطته في لقاء "البحر الأبيض المتوسط، حدود السلام"، وسط حضور عدد من الأساقفة ورؤساء بلديات المدن الرئيسية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والمنعقد في مدينة فلورنسا الإيطاليّة، من 23 وحتى 27 فبراير الحالي.

وأوضح بيتسابالا، بأنّه بعث برسائل عبّر خلالها عن قربه من الجماعتين المسيحيّة بشكل عام، والكاثوليكيّة بشكل خاص، في أوكرانيا. كما أعرب عن أسفه للصراع المتصاعد، مشيرًا إلى أنّ الكنيسة في الأرض المقدسة ستشترك في الدعوة التي أطلقها البابا فرنسيس للصلاة والصوم من أجل السلام في أوكرانيا، يوم الثاني من مارس المقبل.

لبابا فرنسيس الأبيض المتوسط بابا فرنسيس البحر الأبيض الارض المقدسة رؤساء بلديات البحر الأبيض المتوسط
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. "التموين": نجاح تأمين خروج سفينة مصرية محملة بالقمح من الموانئ الأوكرانية

دون تشفير || قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت

نجم تشيلسي السابق: صلاح الأفضل في العالم ولكن

تصريح ناري من وزير الري بشأن مخاطر سد النهضة

"الآن NOW".. تردد قناة DAZN 2 HD المفتوحة لمشاهدة موقعة الأهلي وصن داونز

طبيب الأهلي يحسم موقف بيرسي تاو من مباراة صن داونز

"في البيت".. 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أبو جبل يبلغ الزمالك بالرحيل