الكهرباء تكشف أبرز التقنيات الحديثة لمحطات الطاقة الشمسية (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل بكفاءة عالية رغم انخفاض درجات الحرارة، كاشفًا عن أن محطات الطاقة الشمسية في مصر يتم إنشاؤها بمناطق تتميز بالسطوع الشمسي طوال العام غير متأثرة بارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها خلال فصل الشتاء.

وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عثمان، ببرنامج "ناس بلدنا"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل طوال أيام العام ولا تتأثر بدرجات الحرارة، مؤكدًا أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل طوال العام سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن هناك عدة أسباب وراء استمرار عمل محطات طاقة الرياح والشمس طوال العام؛ من بينها أن جميع المواقع التي تم بناء محطات الرياح والشمس عليها تم اختيارها من أطلس مصر، علاوة على اختيار المواقع التي تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

وأضاف أن منطقة بنبان بمحافظة أسوان التي تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف، بالإضافة إلى أن منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتي تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.