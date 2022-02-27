توقيع الكشف على 1303 مريض في قافلة طبية بالدقهلية

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قافلة طبية بالدقهلية
قافلة طبية بالدقهلية
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 وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية موسى العربي  مركز بلقاس، استمرارا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة.

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 تم توقيع الكشف الطبي على  1303 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، اسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة ).

 

 

وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة  350، أطفال   390، عظام  154، اسنان  98، جلدية 164، جراحة   45، نسا وتنظيم أسرة 102

كما تم إجراء 351 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 66 حالة أشعة عادية  وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة  32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 126 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 19 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم.

 وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.

 

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وزير التعليم العالى وكيل وزارة الكشف الطبي وزير الصحة المعاناة خالد عبد الغفار وزير التعليم

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