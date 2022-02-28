البابا تواضروس يقضي خلوته في الصوم الكبير بوادي النطرون

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، رحلة الصوم الكبير، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور وعيد القيامة المجيد والذي تحل في23 أبريل المقبل.

وتكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

ومن المقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني خلوته في الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والقاهرة والإسكندرية، كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

وتقيم الكنائس الأرثوذكسية بالإيبارشيات المختلفة خلال فترة الصوم الكبير والتي تمتد نحو55 يومًا أكثر من قداسًا على مدار اليوم بنظام الحجز مُسبق لمشاركة أكبر قدر من الأقباط في قداسات الصوم الكبير، ومنعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وتتخذ الكنائس الأرثوذكسية خلال قداسات الصوم الكبير والذي يستمر على مدار 55يومًا كافة الإجراءات الأحترازية المتبعة لتجنب أنتشار فيروس كورونا المُستجد، من التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكه وارتداء الكمامات مع قياس درجات الحرارة قبل دخول الكنائس، والمغادرة فور انتهاء القداس الإلهى.

وأضافت الكنائس المختلفة أن حجز حضور القداسات بالكنائس خلال فترة الصوم يكون من خلال تقديم طلبات وملء استمارات ورقية مخصصة لهذا الغرض، أو حجزالقداسات عن طريق موقعها الألكتروني لأفراد الشعب المقيمين بنطاق المنطقة التى تخضع للسلطة الدينية لكل كنيسة، منعًا للتزاحم والتجمعات.

وأصدرت عدد من الأديرة القبطية غلق أبوابها أمام الأقباط، تزامنًا مع بدء الصوم الكبير والذي يبدأ في 28 فبراير ويستمر لمدة 55 يومًا، كإجراء كنسي متبع إذ يتفرغ الرهبان للصلاة والتعبد والتسابيح خلال فترة الصوم الكبير.

إذ أعلن دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج إغلاق أبوابة أمام الزوار خلال فترة الصوم الكبير.

وقال الأنبا أولوجويوس أسقف ورئيس الدير في بيان له: يٌغلق دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين أبوابه أمام الأقباط خلال الصوم الكبير في الفترة من يوم الأثنين وحتي الخميس، أمام الرحلات والتجمعات والزيارات، مؤكدًا أن الدير يفتح ابوابه ايام الجمعة والسبت والأحد امام الزائرين.

ومن جهته أعلن دير الأنبا باخوميوس بالأقصر والمعروف بدير الشايب في وقت سابق، عن إغلاق أبوابه أمام الأقباط والزوار طيلة فترة الصوم الكبير الذي يبدأ الاثنين المقبل، وقال الأنبا يوساب أسقف عام إيبارشية الأقصر، والمشرف على الدير، ومجمع رهبان الدير، "يعتذر الدير عن استقبال الزوار كافة بما فى ذلك الرحلات والأفراد وأسر الأباء الرهبان، طوال فترة الصوم الكبير باستثناء أيام الجمعة، السبت، الأحد من كل أسبوع".

وأضاف أسقف عام إيبارشية الأقصر، سوف يكون الدير مفتوح خلال هذه الأيام الثلاثة للزيارة ونوال البركة، دون السماح بالمبيت نهائيا دون أي استثناءات رجاء الالتزام بكل قواعد الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.

ومن جهته أعلن دير مارجرجس بالرزيقات الأقصر عن اعتذاره عن عدم استقبال الزوار خلال فترة الصوم الكبير، وقال الدير في بيان له، "يعتذر دير مارجرجس بالرزيقات عن استقباله للزوار طوال أيام الأسبوع خلال فترة الصوم الكبير، ولا يوجد أي استثناءات".

وكان دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، قد أعلن عن غلق أبوابه أمام الأقباط بدء من يوم الإثنين، وحتى عيد القيامة المجيد الذي يحل في أبريل المقبل.

وقال الدير في بيان له برئاسة الأنبا دانيال أسقف ورئيس الدير، يعتذر دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن عدم استقبال الزوار كافةً بما في ذلك الرحلات والأفراد وراغبي قضاء فترة خلوة.

وفي سياق متصل تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمده 40 يوما تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل