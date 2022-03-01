اختيار عميد "أصول دين الزقازيق" خبيرا بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالجامعة العربية

أخبار مصر
عميد أصول الدين
عميد أصول الدين
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اختارت إدارة التدريب بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي عميد كلية أصول الدين بالزقازيق ضمن فريق خبراء التدريب بالمنظمة في مجال الأخلاقيات المهنية.

يذكر أن د. البيومي يشغل عمادة كلية أصول الدين وله العديد من المؤلفات العلمية والمشاركات المجتمعية إضافة إلى شغله لعضوية لجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر، وكذا التدريس بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية في البرنامج الرئاسي للدعاة.

وشارك في التدريس بجامعة الإمارات وكلية زايد العسكرية، وأسهم في حصول كليته على كثير من الإنجازات العلمية منها حصول المجلة العلمية لكلية أصول الدين بالزقازيق على الترقيم الدولي، وحصول الكلية على المركز الأول في التعرف على موقع النشر للمجلات العلمية "اسكوبس" في المجالين الشرعي واللغوي الخاصة بجامعة الأزهر.

عميد كلية أصول الدين جامعة الدول العرب الجامعة العرب لجامعة العربية إدارة التدريب الوطنية للتدريب المنظمة العربية للتنمية الأكاديمية الوطنية للتدريب المجلة العلمية جامعة العربية المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الإمارات الأكاديمية الوطنية العربية للتنمية الإدارية
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