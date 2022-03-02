الفريق أسامة ربيع: قناة السويس حققت أرقامًا قياسية في 2021.. والرسوم الجديدة مدروسة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة حققت أرقامًا قياسية خلال العام الماضي 2021، لم تتحقق على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن 20.646 سفينة، بعوائد تقدر بـ 6 مليار و630 مليون دولار.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم الثلاثاء، إن شهر يناير الماضي سجل أعلى إيرادات في تاريخ القناة، كما جاءت "إيرادات شهر فبراير معدلاتها أعلى من شهور كثيرة سبقت على تاريخ القناة".

وتعقيبًا على قرار زيادة رسوم الملاحة البحرية، أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المنشورات الملاحية تتغير في أي وقت حسب التغير العالمي، وتختلف عن الرسوم السنوية، لافتًا إلى أن القرار الأخير شبيه بالمنور البحري للقناة خلال جائحة كورونا.

وأكد الفريق أسامة ربيع على المرونة والقابلية لتغيير هذا القرار، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر على عمليات الملاحة أو الإقبال على القناة كممر ملاحي، مضيفًا أن القرار مدروس بدقة، وأنه كان يمكن أن يكون له تأثير بعض الشيء إذا كان تم رفع النسبة إلى 10 أو 12%.

وأشار إلى أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية سيظهر في بعض السفن التي كانت تمر من البلدين محملة بالحبوب أو الحديد، ولكن حتى بدائل الدولتين في هذه التجارة ستكون القناة هي الممر الملاحي المفضل لها.

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