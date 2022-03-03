مسلسل تحقيق.. تعرف على تفاصيل الحلقة الأولى

احتل مسلسل تحقيق تريندات جوجل بعد طرحه عبر منصة watch it بساعات قليلة حيث يعد العمل الأول للمنصة بعد التطوير الذي شهدته وإعلان الخطة الإستراتيجية الجديدة للمنصة منذ أيام.

وقد أعلنت نشوى جاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة watch it مؤخرا أن مسلسل تحقيق تم طرحة كاملًا على منصة watch it، وهى المرة الأولى التى تقوم فيها المنصة بطرح عملًا كاملًا، بعدما كانت تعتمد على طرح الحلقات بشكل أسبوعى، والذي يعد باكورة إنتاج المنصة.

مسلسل تحقيق الحلقة الأولى

وكان اللافت في الحلقة الأولى هو ظهور الفنان كريم فهمي ضمن أحداث المسلسل تدور أحداث مسلسل تحقيق حول رواية تحقيق؛ حيث تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، وعلى القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس. ويبدأ بطلنا الرئيسي "هشام خيري" في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت. يبدأ هشام تحقيقه ويزور الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق تضعه في تحدي مع كاتب الرواية.

مسلسل "تحقيق" من بطولة أحمد مالك، وخالد أنور، علي قاسم، تارا عماد، مي الغيطي، هدى المفتى، زينب عزيز، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، إسلام نجيب، كما يظهر في الأحداث الفنان كمال أبورية، أما الفنان كريم فهمي فظهر كضيف شرف فى أولى حلقات العمل.