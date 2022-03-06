بث مهرجانات الخيول العربية على الفيسبوك

الفجر الرياضي
طبيب الخيول
طبيب الخيول
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يقوم الطبيب الإعلامى حاتم ستين أحد أشهر أطباء الخيول عالميا  ببث مهرجانات الخيول العربية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك والتى تنظمها الهيئة العليا لسباق الخيل.


واتفق حاتم ستين مع الهيئة العليا لسباق الخيل على بث مهرجانات الخيول العربية وذلك اعتبارا من المهرجان المقبل المقرر اقامته بنادى الجزيرة يوم 12 مارس الجارى لاجل الحفاظ على رياضة الاجداد التى تمثل احد انواع التراث وبهدف تطوير وتنمية ونشر  رياضة سباق الخيول.


ويشهد بث المهرجان على الفيسبوك القاء الضوء على رياضة سباق الخيول وتاريخها فى مصر وابراز كافة المعلومات عن الخيول المشاركة والهواة القائمين على تربية الخيول العربية المصرية الاصيلة.


وتستعد الهيئة العليا لسباق الخيل لمهرجان الخيول العربية المصرية الأصيلة الرابع الذى يقام بمضمار نادى الجزيرة يوم 12 مارس الجارى
 

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