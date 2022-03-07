بعد الدمار الذي سببته الحرب.. هل تتوقف روسيا عن القصف؟

بدأ الغزو الروسي على أوكرانيا في الخميس 23 فبراير، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على دولة أوكرانيا، أحدثت روسيا دمار شامل في المنطقة الأوكرانية واطاحت بعدد كبير من المرافق والاشخاص.



تدخل دولي

وعلى الرغم من تدخل الكثير من دول العالم لحل الازمة العالمية خوفًا من حدوث حرب عالمية ثالثة بعد سيطرة القوات الروسية على خيرسون بالكامل وتوجهها لمدينة أوديسا الا ان الحكومة الروسية لم تأبه بما حدث.

وتحدث الشعب الاوكراني عن الوضع الكارثي الذي تمر به البلاد وأوضح مسئولون جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، وقد خطط مسؤولون من كلا الجانبين الروسي والاوكراني لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين، بعد فشل تدخل الدول الاوروبية.



وقف الحرب

أعلنت روسيا عن وقف الحرب بعد محاولتين فاشلتين لإجلاء المدنيين من ماريوبول، وقدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 200 ألف شخص يحاولون الفرار منها.

واوضحت روسيا صباح اليوم الاثنين 7 مارس، أن وقف إطلاق النار سيبدأ صباح اليوم، وهو اليوم الثاني عشر من الحرب، من أجل خروج المدنيين من العاصمة كييف ومدينة ماريوبول الساحلية وخاركيف ثانية كبريات مدن أوكرانيا وكذلك مدينة سومي، كما لم تكشف روسيا عن مدة الهدنة إلى بدأتها اليوم، ولم يتضح ما إذا كان القتال سيتوقف خارج المناطق المذكورة.

تبادل اتهامات

ألقت كلا من روسيا واوكرانيا الاتهامات على بعضهم بالتسبب في فشل وقف إطلاق النار.

وقالت فرقة عمل روسية إنها أعلنت عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي تحدث إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتن عبر الهاتف الأحد.

وتظهر طرق الإجلاء، التي نشرتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع، قدرة المدنيين على المغادرة إلى روسيا وبيلاروسيا.



وأضافت الفرقة الروسية أنها ستراقب وقف إطلاق النار عن طريق طائرات من دون طيار.



جاء الفشل السابق لعمليات الإجلاء في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أوكرانيون إن القصف الروسي تكثف بجميع أنحاء البلاد.



مساعدات خارجية

ومن جانبها، أرسلت دولة الإمارات، صباح اليوم الاثنين، طائرة تحمل على متنها 30 طنًا من المواد والإمدادات الطبية والاغاثية في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين في أوكرانيا.

كما أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم بما يعادل 5 ملايين دولار أميركي استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.