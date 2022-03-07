سجن 14 متهما عامين بتهمة استعراض القوة بالأسلحة بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار عبد السلام نبيه، وسكرتير الجنايات إيهاب بديع بالسجن عامين بحق 14 متهما في واقعة استعراض القوة بالأسلحة.

وكانت القضية رقم 19391 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد بقيام المتهمين باستعراض القوة بالأسلحة بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان قيام كل من " ح.ع.م" و" ح.ع.م" و" أ.ع.م" و" أ.ح.ع" و" ز.ا.م" و" أ.خ.م" و" م.ع.ال" م.م.م" و" ح.ع.ح" و" أ.س.ع" و" م.ال.م" و" ح.ا.ال" و" م.م.ع" و" أ.ه.ج" أنه علي إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول وعدد من المتهمين وعقب خروجهم من أحد الأفراح بمحيط الحادث حاز المتهمين الأسلحة النارية خرطوش وأسلحة بيضاء استعرضوا القوة بالأسلحة مما أدى إلى إصابة المجني علية "م.إ.ش" بعدة طلقات خرطوش في جسده وتم نقله لتلقي العلاج.

وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.