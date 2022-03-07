البابا تواضروس يستضيف ممثلي الطوائف المسيحية للصلاة من أجل الوحدة

أقباط وكنائس
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في اجتماعه الأسبوعي بعد غد الأربعاء، ممثلي الطوائف المسيحية المشاركة، في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة والذي بدأ الخميس الماضي، ويستمر حتى 12 مارس الجاري.

ويشارك في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ممثلين عن الطوائف الخمس أعضاء مجلس كنائس مصر وهي الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس.

ويهدف أسبوع الصلاة والذي يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل السلام في مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمس طوائف.

 

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