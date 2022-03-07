من بينها إنشاء وحدة صحية ومكتب بريد

محافظ الإسكندرية يستمع لمشاكل أهالي مساكن توشكى بالعامرية أول (صور)

محافظات
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
Advertisements

تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، وسط أهالي مساكن توشكى بنطاق حي العامرية أول، لإطلاعهم علي ما تم من الحلول العاجلة التي وضعتها المحافظة للمشاكل التي تعاني منها المنطقة، في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين بعد إعادة رفع كفاءة عدد من الخدمات الأساسية برئاسة الأستاذ محمد عبد الله رئيس حى العامرية أول، والمحاسب تحسين محمد علوانى مساعد رئيس الحى الميدانى.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، والأستاذ أحمد عبد المجيد مدير إدارة خدمات المرافق.

وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده وسط أهالي المنطقة. 


وأكد أنه تم التنسيق التام بين مسئولي المرافق والخدمات والتوجيه بالبدء في تنفيذ أعمال رفع كفاءة جميع المرافق والخدمات بالمنطقة، وعلى رأسها أعمال الرصف والإنارة والصرف الصحي. موضحًا أنه تم إزالة جميع المخالفات والإشغالات بالمساكن وذلك في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين.

واستمع المحافظ إلى احتياجات ومطالب الأهالي والتي تلخصت حول إنشاء وحدة صحية ومكتب بريد وزيادة ساعات عمل وسائل النقل التابعة للهيئة العامة للنقل والركاب، لافتًا أنه سيتم دراسة تلبية تلك المطالب والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن طبقًا للامكانيات المتاحة.

وطالب الشريف الأهالي بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمواجهة الأخطاء التي يفتعلها بعض المواطنين، موضحًا أنه لن يسمح بتواجد أي مخالفات وسيتم التصدي الفوري لها وإزالتها.

IMG-20220307-WA0010
IMG-20220307-WA0010
IMG-20220307-WA0008
IMG-20220307-WA0008
IMG-20220307-WA0009
IMG-20220307-WA0009
أخبار الإسكندرية اليوم أهالي مساكن توشكى بالعامرية أول شكاوى المواطنين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

مواد متعلقة

"مصطفى الفقي" يهدي مكتبته الخاصة إلى مكتبة الإسكندرية

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

نقابة الأطباء البيطريين تكشف الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار اللحوم

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة ضم " العفريت "

تقارير تكشف حجم إصابة مبابي قبل مواجهة ريال مدريد

عاجل.. تفاصيل إصابة مبابي قبل مواجهة باريس سان جيرمان

بيان رسمي.. الكشف حجم إصابة مبابي وموقفه من مباراة ريال مدريد

عاجل- إصابة قوية لمبابي قبل موقعة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

استياء في برشلونة بسبب تسريب جلسة هالاند

تفاصيل جلسة موسيماني مع ثنائي الأهلي