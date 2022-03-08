أسعار الذهب في محلات الصاغة.. سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 8-3-2022

تصدر سعر جرام الذهب اليوم تريند جوجل، حيث يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة أسعار الذهب في محلات الصاغة، لذا تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 8-3-2022.

شهد سعر الذهب اليوم في أسواق الصاغة استقرارا، بعد ارتفاعه خلال تعاملات أمس الاثنين، وعن أسعار الذهب في محلات الصاغة، إليكم سعر جرام الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

وعن سعر جرام الذهب اليوم عيار 24، يسجل جرام الذهب اليوم عيار 24 في محلات الصاغة سعر 1000 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

أما سعر جرام الذهب عيار 21، من المقرر أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى سعر 875 جنيها.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

وعن سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، من المتوقع أن يصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلت الصاغة لسعر 750 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

من يرغب شراء الجنيه الذهب اليوم، من المتوقع ان يصل سعر الجنيه الذهب إلى سعر 7000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بالمصنعية

وعن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، في مصر بالمصنعية، من المؤكد أنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا في الجرام مع اختلاف أعيرة الذهب.