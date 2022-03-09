السجن 15 عاما لـ 3 متهمين بقتل شخص وإصابة والده بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة بالسجن 15 عاما لـ 3 متهمين في واقعة اتهامهم بقتل المجني عليه "م.م.م". والشروع في قتل المجني عليه "م.م.إ"

صدر القرار بعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه والمستشار عبد العظيم صادق محمود وسكرتارية خميس قمر ومحمد ابو الخير.

كانت القضية رقم 10711لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقي مديرامن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد بقتل المجني عليه الأول والشروع في قتل آخر بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب أنه على إثر علم المتهم الأول " س.أ.ح" مزارع بترك زوجته مسكن الزوجية بتحريض من شقيق المجني عليه " م.م.م" لوجود علاقة عاطفية بينهما ففكر في الانتقام واستل سلاح أبيض سكين بتواجد المتهمين " ش.ر.ش" و" إ.ع.إ" وبحوزتهم اسلحه بيضاء وشوم وعند مرور المجني علية الأول طعنه المتهم الأول بسكينة في صدره وحال تدخل المجني عليه الثاني والده قام المتهمين بتكتيفه وطعنه بالسكين وإصابته وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وحُرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.