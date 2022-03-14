بعد ارتفاعه لمستويات قياسية.. ننشر أخر تحركات أسعار الحديد اليوم الاثنين 14-3-2022

سجلت أسعار الحديد في مصر استقرار اليوم الإثنين، ١٤ مارس ٢٠٢٠، بعد ارتفاعات إلى مستويات قياسية على أثر زيادة أسعار خامات الانتاج عالمية، وننشر فيما يلي أخر تحركات الأسعار:



أسعار طن الحديد اليوم الاثنين تسليم أرض المصنع:



سجل متوسط سعر طن الحديد في السوق المحلي ١٧ الف جنيه تسليم ارض المصنع، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو ١٧ ألف جنيه، وحديد الجارحي، والمراكبي ١٧٥٠٠ جنيه، بينما سجل سعر طن السويس للصلب ١٦٩٠٠ جنيه، ووصل سعر طن حديد الجيوشي إلى ١٦٩٠٠ جنيه، وبلغ سعر طن حديد العشرى ١٧ ألف جنيه، ووصل سعر طن حديد بشاى للصلب إلى ١٧ الف جنيه.



أسعار طن الحديد تصل إلى ١٩ ألف جنيه للمستهلك:



وقال تجار حديد للفجر، أن أسعار الحديد تصل إلى المستهلك بقيمة تتراوح بين ١٨ ألف جنيه إلى ١٩ ألف جنيه في بعض المحافظات.



أسباب زيادة أسعار طن الحديد:



وأرجع التجار الزيادة فى أسعار طن الحديد، إلى ارتفاع أسعار خامات الحديد عالميا بنسبة 30% لمستويات قياسية نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية.

وتستورد مصر نحو ٦٠% من احتياجاتها من خام الحديد، فيما توقع تجار الحديد أن تواصل أسعار الحديد ارتفاعها خلال الفترة المقبلة حتى حل الازمة الروسية الاوكرانية، على ان يصل سعر الطن إلي ٢٠ ألف جنيه تسليم أرض المصنع، لان الاسعار الحالية لم تعكس الزيادة في سعر الخامات بالكامل.