زيارة طلبة برنامج البيوتكنولوجى بعلوم حلوان لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان زيارة لوفد من طلبة برنامج البيوتكنولوجى لمستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الاستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم ورئيس مجلس إدارة برنامج بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية الجزيئية وريادة ا.د. منى عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف د. رانيا الليثى القائم بعمل منسق البرنامج وومسئول الزيارة.

وكان باستقبال الوفد ا. عبد الله خليفة بإدارة تنمية الموارد بقسم المتطوعين بالمستشفى؛ الذى أعطى للطلبة نبذة مختصرة عن نشأة المستشفى والدور الذى تقوم به لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان من عمر يوم إلى عمر ١٨ عام وتم تقسيم الوفد إلى مجموعات صغيرة لزيارة أجنحة علاج اليوم الواحد وإسعاد الأطفال ورسم الإبتسامة على وجوههم بالتعرف عليهم ومنحهم ألعاب عينية مختلفة؛ وبالفعل تم تحقيق الهدف من الزيارة لرسم البهجة على وجوه الأطفال والتخفيف عن ألم تلقى الجرعات العلاجية.

وتعد مستشفى سرطان الأطفال أو مستشفى 57357 أحد أكبر مستشفيات الأطفال في العالم يقع مقرها في القاهرة بمصر ويختص في علاج سرطانات الأطفال.