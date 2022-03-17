ترتيب هدافي الدوري الانجليزي  بعد مباراة ليفربول وأرسنال

تصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي اليوم الخميس الموافق الـ17 من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما فاز ليفربول على أرسنال أمس في المباراة المؤجلة.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

ويتصدر الفرعون المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 20 هدفا رغم فشله في تسجيل أية أهداف في مباراة أرسنال وتسجيل زميله بالفريق جوتا.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي وفوز ليفربول

واقترب ليفربول من فريق مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب الدوري الإنجليزي الذي يعتلي قائمة هدافيه محمد صلاح، حيث وصل إلى النقطة 69 بينما يحلق "السيتيزن" في الصدارة بـ70 نقطة.

صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

واقترب صلاح من الفوز بلقب هداف ترتيب هدافي الدوري الانجليزي رغم عدم تهديفه مؤخرا، كما اقترب ديوجو جوتا خطوة جديدة بالهدف الذي أحرزه في المباراة التي لعبها مع الفريق أمام أرسنال.

جوتا وترتيب هدافي الدوري الانجليزي

ووصل جوتا، إلى الهدف رقم 13، ويأتي في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري الانجليزي والذي يتصدره النجم برصيد20 هدفًا وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه جوتا.

وصيف ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

وانفرد جوتا بهدفه في مرمى أرسنال بالمركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعدما تخطى رنالدو نجم مان يونايتد كريستيانو صاحب الـ12 هدفًا وهو نفس عدد أهداف السنغالي ساديو ماني.

وترصد بوابة الفجر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي في السطور التالية:

محمد صلاح (ليفربول) – 20 هدفا

ديوغو جوتا (ليفربول) – 13 هدفا

كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 12 هدفا

ساديو ماني (ليفربول) – 12 هدفا

هاري كين (توتنهام) – 11 هدفا

هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 11 هدفا

إيفان تونييه (برينتفورد) – 11 هدفا

رياض محرز (مانشستر سيتي) – 10 أهداف

رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 10 أهداف

جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 10 أهداف

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

إيمانويل دينيس (واتفورد) – 9 أهداف

رافينها (ليدز يونايتد) – 9 أهداف

إيميل سميث روي (أرسنال) – 9 أهداف

زاها (كريستال بالاس) – 9 أهداف

ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

جارود بوين (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 8 أهداف

نيال موباي (برايتون) – 8 أهداف

ماسون مونت (تشيلسي) – 8 أهداف

تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 8 أهداف

بوكايو ساكا (أرسنال) – 8 أهداف

تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 7 أهداف

فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف