أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18-3-2022

شهدت حالة من الاستقرار السعري، بعد موجة ارتفاع متواصلة مدفوعة بحالة الطقس وارتفاع أسعار الأعلاف وفقا لتصريحات شعبة الدواجن. بالتحاد العام للغرف التجارية.

واستقر سعر الدواجن البيضاء للمستهلك عند 37 للتجزئة و33 سعر الجملة وتراجع سعر الدجاج المجمد إلى 45 جنيها وسجلت الفراخ البلدي سعر 43 جنيه والفراخ البلدى حشو 45 جنيه، بينما سجلت أسعار البط من 31 إلى 50 جنيها، كيلو الأرانب 50 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.25 و9.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" من 3.25 إلى 3.50 جنيه، وسعر البانيه بين 80 و85 جنيهًا.

وباقى الأسعار كالتالي:

كيلو شيش طاووق 75جنيه

كيلو وراك 40جنيه

كيلو دبوس 50 جنيه

كيلو هياكل 7 جنيه

كيلو اجنحه 25جنيه

كيلو كبده وقوانص 42جنيه



من جانبه أكد الدكتور السيد عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن بتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب التى شهدته اسعار الدواجن في مصر خلال الايام الماضية يعود إلى استغلال اصحاب مصانع الاعلاف الزيادة في السعر العالمي، إلى رفع الاسعار في السوق المحلي رغم امتلاكهم مخزونات مستوردة من الاعلاف قبل زيادتها.