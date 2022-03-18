أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18-3-2022
شهدت حالة من الاستقرار السعري، بعد موجة ارتفاع متواصلة مدفوعة بحالة الطقس وارتفاع أسعار الأعلاف وفقا لتصريحات شعبة الدواجن. بالتحاد العام للغرف التجارية.
واستقر سعر الدواجن البيضاء للمستهلك عند 37 للتجزئة و33 سعر الجملة وتراجع سعر الدجاج المجمد إلى 45 جنيها وسجلت الفراخ البلدي سعر 43 جنيه والفراخ البلدى حشو 45 جنيه، بينما سجلت أسعار البط من 31 إلى 50 جنيها، كيلو الأرانب 50 جنيه.
تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.25 و9.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" من 3.25 إلى 3.50 جنيه، وسعر البانيه بين 80 و85 جنيهًا.
وباقى الأسعار كالتالي:
كيلو شيش طاووق 75جنيه
كيلو وراك 40جنيه
كيلو دبوس 50 جنيه
كيلو هياكل 7 جنيه
كيلو اجنحه 25جنيه
كيلو كبده وقوانص 42جنيه
من جانبه أكد الدكتور السيد عبد العزيز رئيس شعبة الدواجن بتحاد العام للغرف التجارية، إن السبب التى شهدته اسعار الدواجن في مصر خلال الايام الماضية يعود إلى استغلال اصحاب مصانع الاعلاف الزيادة في السعر العالمي، إلى رفع الاسعار في السوق المحلي رغم امتلاكهم مخزونات مستوردة من الاعلاف قبل زيادتها.