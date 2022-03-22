الجيزة تحتفل باليوم العالمي للمياه بحملات توعية بترشيد الاستهلاك

أخبار مصر
المحافظ
المحافظ
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نظمت محافظة الجيزة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه  لتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المياه وضرورة ترشيدها ونشر الوعى المائى بين المواطنين.


وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الاحتفال باليوم العالمي للمياه يُعد فرصة جيدة لرفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها.

وأشار إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي، وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، إضافة إلى غرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع فى الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

وأشار راشد إلى أن السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها بعض المواطنين فى استهلاك المياه تؤدي إلى ارتفاع نسبة فاقد المياه بالمحافظة والإضرار بالميزان المائي.

 

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