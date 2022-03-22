تراجع الين واليورو بسبب احتمال رفع الفائدة الأميركية





ارتفع سعر الدولار الثلاثاء 22 مارس بعد أن أثار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي احتمال رفع الفائدة 50 نقطة أساس في حين تراجع الين دون مستوى 120 ين للدولار بعد أن أكد بنك اليابان مجددا دعمه لسياسة نقدية متساهلة.

وتعرض اليورو لضغوط كذلك فهبط إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوع أمام الدولار.

ونزل الين إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 120.50 ين للدولار منخفضا 0.8 بالمئة خلال اليوم بعد أن خسر أكثر من 4% أمام الدولار هذا الشهر إذ سحب ارتفاع عائدات السندات الأمبركية وتزايد اختلال الميزان التجاري السيولة من اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط اليورو، المتضرر من الحرب الأوكرانية وارتفاع سعر النفط، دون مستوى 1.10 دولار في التعاملات المبكرة في لندن لكنه انتعش بعض الشيء ليظل منخفضا 0.1% ويسجل 1.1005 دولار بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

وارتفع مؤشر الدولار 0.15% إلى 98.651.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، قفز سعر بتكوين اليوم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع وسجل 42528 دولارا في أحدث تعاملات، بارتفاع 3.3%.



