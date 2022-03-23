أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-3-2022 في السوق المحلي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الدواجن انخفاضا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على متابعة الأسواق لرصد أي مخالفات ومتابعة المخزون من الدواجن في المخازن استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

سجلت الفراخ البيضاء 31 جنيها سعر المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك بين 35 جنيها إلى 36 جنيها، وسجلت الفراخ الساسو 34 جنيهًا في المزرعة، ويبلغ سعرها للمستهلك 38 جنيها إلى 39جنيها، وسجلت الفراخ البلدي 38 إلى 39 جنيها ويصل سعرها للمستهلك 43 جنيها.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الأيام القادمة ربما تشهد تحركات إيجابية في أسعار الدواجن وتنخفض تكلفتها، وتشهد الأسواق ضخ كميات كبيرة من الدواجن في المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

 

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