الحكم بحبس تاجرين اعترضا حملة تموينية بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة التاسعة" الحكم حضوريا على كلا من "م.ا.ل، و.ش.م" بالحبس سنة مع الشغل بجلسة اليوم في القضية رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات إدكو، وذلك بسبب قيامهما بمقاومة السلطات أثناء ضبطهما من قبل حملة تموينية مكبرة، ومحاولتهما تهريب بعض السلع التموينية المدعمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنوانى، ومحمد عبد الحميد السعدني وبسكرتارية خالد يوسف.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ادكو، بورد بلاغ يفيد بقيام شخصين باعتراض الحملة التموينية التى تشكلت من أجل متابعة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود بدائرة المركز، وأثناء ضبط المتهمين لتجميعهم سلع تموينية مدعمة دون وجه حق، قاموا باعتراض الحملة التموينية بإدارة تموين ادكو المشكلة برئاسة فارس عبد الواحد رئيس الرقابة بادكو وعضوية مفتشي الرقابة، وقام المتهمين باعتراض الحملة ومنع رجال الضبط من التحفظ علي المضبوطات.

وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تم تأكيد الواقعة، وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بالحبس عام لكل منهما مع الشغل بجلسة اليوم وتم ترحيل المتهمين للسجن لتنفيذ العقوبة.