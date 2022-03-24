حزب مستقبل وطن يكرم شباب أمانة الجيزة بحضور نواب البرلمان والشيوخ.. "صور"

أخبار مصر
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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قام شريف جلال أمين شباب محافظة الجيزة بحزب مستقبل وطن، بتكريم مجموعة كبيرة من عناصر الشباب داخل المحافظة اليوم، بمقر الحزب بالسادس من أكتوبر، في حضور النائب عادل ناصر أمين محافظة الجيزة بحزب مستقبل وطن، والنائبة ماهيتاب عبد الهادي والنائب محمود توشكى، في حفل تكريم تخلله استعراض لأهم ماأنجزته أمانة الشباب خلال الفترة السابقة.

كما حرصت أمانة الشباب برئاسة شريف جلال، على تكريم أمناء شباب الأقسام بمحافظة الجيزة وأعضاء هيئة المكتب بالإضافة إلى تكريم عدد من الشباب المتميز في أداءه تجاه المجتمع تشجعيًا لهم وتقديرًا لما يقدمونه من خدمة مجتمعية.

كما قامت مجموعة من الشباب بأمانة محافظة الجيزة، باستعراض أفكارهم المقرر تنفيذها الفترة المقبلة على أرض الواقع في خطوة من المساعدات الإجتماعية على أرض الواقع وتقديم الدعم للغير من أجل حياة أفضل للمواطنين.

وأعرب النائب عادل ناصر، عن سعادته بما يقدمه الشباب في المحافظة مؤكدًا أنه يمد يد العون لكل من يريدها ويريد فتح باب الحوار للمناقشات باستمرار وتقديم الأفكار الجديدة المفيدة وتنفيذها على أرض الواقع.

كما أكد شريف جلال أمين شباب المحافظة، أن الأمانة لازال لديها الكثير لتقدمه الفترة المقبلة على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات من أجل ترسيخ فكرة الدعم المجتمعي ومساعدة الغير بما يصب في مصلحة المواطنين وأبناء المحافظة.

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
محافظة الجيزة حزب مستقبل وطن نواب البرلمان حفل تكريم

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