رئيس جامعة أسوان يستقبل سفير كوريا الجنوبية (صور)

استقبل اليوم، الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان السفير الكوري الجنوبي، هونج جين ووك والوفد المرافق له بالحرم الجامعي بصحاري، في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان والسفارة الكورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة وطلاب قسم اللغة الكورية للاحتفال باليوم الكوري بالجامعة.

رحب الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بالسفير الكوري والوفد المرافق له، وتهدف الزيارة لبحث سبل التعاون المثمر بين جامعة أسوان والسفارة الكورية بالقاهرة .



وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان علي عمق العلاقة القوية والمستمرة بين البلدين وذلك من خلال نشر اللغة الكورية بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة أسوان والعمل علي دعم العلاقات الثنائية بين جامعة أسوان والجامعات الكورية.



ويعد قسم اللغة الكورية بجامعة اسوان الأول علي مستوي جامعات الصعيد.



وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية اللقاء من حيث فتح آفاق جديدة للتعان في مجالات متعددة منها مجال التقنية وخاصة الكليات العلمية التي تولي اهتماما بهذا التخصص، وعلى سبيل المثال منها كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة وكلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.



كما بحث الطرفان توفير أعضاء هيئة التدريس للغة الكورية بالقسم، على أن يكون المدرس يجيد اللغتين، اللغة العربية واللغة الكورية لتحقيق التواصل مع الطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة أنه من خلال المحلق الثقافي الكوري سيتم الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس كوريين ويجيدون اللغة العربية، وذلك لتبادل الخبرات ودعم قسم اللغة الكورية بكلية الالسن وأضاف السفير الكوري، ان الشركات الكورية التي تعمل داخل مصر وخارجها تسعي للالتحاق خريجي قسم اللغة الكورية بجامعة اسوان بسوق العمل الكوري وأن الشركات الكورية تسعين بالعمالة المصرية في مختلف التخصصات، وان اللغة عامل مشترك في توطين روابط الصداقة بين الجانبين.

وعبر السفير الكوري عن سعادتة بهذا اللقاء وحسن الاستقبال من رئيس جامعة أسوان وعن موقع محافظة أسوان السياحية، والتى تعد حلقة الوصل بين مصر ودول العالم، ودور قسم اللغة الكورية في نشر علوم وآداب اللغة الكورية في الجنوب.

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