سعر الحديد اليوم السبت 26 مارس 2022
شهدت أسعار الحديد استقرارًا اليوم السبت 26 مارس 2022 في الشركات المصرية، وجاءت الأسعار كما يلي:
أسعار الحديد اليوم
سعر طن حديد عز 19000 جنيه للطن
سعر طن حديد بشاي 19000 جنيه للطن
سعر طن حديد المصريين 18650 جنيها للطن
سعر طن حديد العشري 18600 جنيه للطن
سعر طن حديد المراكبي 18350 جنيها للطن
سعر طن الجبس اليوم
سعر الجبس يتراوح ما بين 700 - 860 جنيها للطن للمستهلك.
سعر متر الرمل
سعر متر الرمل نحو 160 جنيها
سعر متر الزلط اليوم
سعر متر الزلط يتراوح ما بين 185 - 195 جنيها
سعر الطوب اليوم
سعر طوب مفرغ اسمنتي مصنوع من الأسمنت مقاس 40×20×20 بسعر 4746 جنيها
سعر طوب مفرغ أسمنتي مقاس 40×20×12 بسعر 3729 جنيها
سعر طوب مثقب طفلي مقاس 25×12×13 بسعر 918 جنيها
سعر طوب مثقب طفلي مقاس 25×12×6.5 بسعر 495 جنيها
سعر طوب مصمت أسمنتي مقاس 25×12.5×6 بسعر 630 جنيها
سعر طوب رملي خفيف مقاس 60×20×20 بسعر 550 جنيها
سعر طوب وردي رملي مقاس 25×12×6 بسعر 839 جنيها