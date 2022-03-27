أسعار الدينار الكويتى اليوم الأحد 27-3-2022 في البنوك المصرية

الدينار الكويتى، شغلت أسعار العملات الجنبية والعربية اهتمام المواطنين في الآونة الأخيرة، عقب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وأجواء الحرب العالمية الروسية، وتراجع الجنيه المصري.

أسعار الدينار الكويتى

ويعتبر الدينار الكويتى من بين العملات التي تلقى اهتماما من الكثيرين لمعرفة أسعاره مقابل الجنيه المصري، لوجود عدد كبير من العمالة المصرية في الكويت.

أسعار الدينار الكويتى اليوم

وشهدت أسعار الدينار الكويتى اليوم الأحد الموافق الـ27 من مارس 2022، اضطرابا وتباينا أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، ولا سيما البنك الأهلي حيث وصل لـ57:81 جنيها للشراء و60.45 للبيع.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لروادها الكرام أسعار الدينار الكويتى في السطور التالية:

أسعار الدينار الكويتى في البنك المركزي

بلغت أسعار الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري 59.96 جنيها للشراء و60:45 جنيها للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

يعتبر البنك الأهلي المصري من البنوك التي تتمتع بقابلية كبيرة وعدد كبير من العملاء، حيث سجلت أسعار الدينار الكويتى 75.81 جنيه للشراء و60.45 للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى بنك مصر

57.81 جنيه للشراء.

60.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

56.30 جنيه للشراء.

60.33 جنيه للبيع.