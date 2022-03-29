أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 29-3-2022.. الكندوز يصل لـ180 جنيها

الاقتصاد
اللحوم - ارشيفية
اللحوم - ارشيفية
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استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 29-3-2022 عند نفس معدلاتها أمس، وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث تراجع سعر اللحوم البقري بلدي إلى 155 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب المنطقة.

 اسعار الحوم البلدي

سجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو

 تراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 170 جنيها للكيلو

 الاستيك والبفتيك 145 - 160 جنيها للكيلو

  أسعار اللحوم الضأن تتراوح ما بين 160 - 180 جنيها

 الكبدة الضأن 160 - 190 جنيها

 سجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو

 أسعار اللحوم المستوردة

  اللحم البرازيلي بين 85 إلى 105 جنيهات

 الكبدة المستوردة بين 60 جنيها إلى 97 جنيها.

 متابعة الأسواق

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.

 

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