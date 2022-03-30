أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 30-3-2022

الاقتصاد
الحديد
الحديد
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استقرت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 30-3-2022، بعد ارتفاعات قوية سجلتها طوال الأيام الماضية متأثرة بزيادة خامات الانتاج، وجاءت السعار كما يلي:

اسعار الحديد اليوم الاربعاء 30 مارس ٢٠٢٢:

سعر طن "حديد عز": ١٧٠٠٠ جنيه.
سعر طن "حديد المراكبي":١٧٥٠٠ جنيه.
و سعر طن "حديد الجارحى" التى تنتجه شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة: بقيمة ١٧٥٠٠ جنيه.
سعر طن "حديد بشاى": ١٦٩٠٠ جنيه للطن.
سعر طن "حديد  السويس للصلب": ١٦٩٠٠ جنيه،  سعر سعر طن "حديد الجيوشي": اللي  ١٦٩٠٠ جنيه.
سعر طن "حديد العشرى": ١٧ ألف جنيه، 
سعر طن "حديد المصريين": ١٦ الف جنيه.

الرقابة على الاسواق:

أكد تجار ان هناك حملات يومية من قبل وزارة التموين، علي تجار الحديد لتأكد من عدم تخزينهم اي كميات لحجبها عن السوق ورفع الاسعار.

وذكر التجار، أن مصانع الحديد أعطت تعليمات مشددة للتجار بعدم تخزين أي كميات في المخازن وطرحها مباشرة للمستهلك، مشيرا إلى أنها قامت بتوزيع الحصص على كل محافظة حسب الاستهلاك حتى لا تخلق عجز في الطلب.

 

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