أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 2-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت 2-4-2022، بعد تراجعها بقيمة 2 جنيه تسليم أرض المزرعة لتسجل 36 جنيها مقابل 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي مع قدوم شهر رمضان

أسعار الفراخ في مصر:

سعر الأبيض 36 جنيها للكيلو

سعر الساسو 37  جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.


 

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