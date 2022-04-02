ننشر لكم في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام الحلقة الأولى والقنوات الناقلة، حيث تصدر المسلسل التريند بحثا من الجماهير عن مواعيد عرضه لمتابعته خلال شهر رمضان المبرك، وعن مواعيد عرض الحلقة الأولى والأبطال والقنوات الناقلة، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام التفاصيل التالية:

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل جزيرة غمام أولى حلقاته اليوم السبت على قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

كما يعاد إذاعة مسلسل جزيرة غمام على قناة الحياة في تمام الساعة 2:15 صباحًا.

ويتم إذاعة جزيرة غمام والإعادة في تمام الساعة 4:15 عصر اليوم التالي من العرض الحصري.

أحداث مسلسل جزيرة غمام

ويقدم جزيرة غمام بطولة طارق لطفي ومي عز الدين، دراما صعيدية في زمن قديم من وحى خيال المؤلف.

وكشف برومو مسلسل جزيرة غمام، مؤخرا عن طبيعة الأحداث سواء من ناحية الديكورات وملابس الشخصيات، حيث تدور قبل 100 عام من الآن عن صراع شقيقين على قلب امرأة.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.