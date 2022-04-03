سكرتير عام قنا يجري جولة مفاجئة لمتابعة توافر السلع الغذائية بفرشوط ودشنا

قام المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، بتكليفات من اللواء أشرف الداودي محافظة قنا لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام شهر رمضان الكريم، بجولة مفاجئة على أسواق مركزي فرشوط ودشنا ومعارض أهلا رمضان وشوادر وأسواق بيع الخضراوات والفاكهة.

وأستهل السكرتير العام جولته بتفقد معرضي أهلا رمضان بفرشوط ودشنا للاطمئنان على توفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة وبالكميات المناسبة عن مثيلاتها في الأسواق.

وأوضح، أن المعارض تضم منتجات متنوعة مثل البلح والياميش وزيت الطعام، والأرز، والمكرونة، والصلصة والحبوب والتوابل والبقوليات، واللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل، كما تابع حركة البيع والشراء بأسواق وشوادر الخضروات والفاكهة.

يذكر أن محافظة قنا يوجد بها 110 منفذ لبيع السلع الغذائية، ما بين قوات مسلحة، وأمان، وجمعيتي، والشركة المصرية 2000، بالإضافة إلى افتتاح 11 معرضا لأهلا رمضان بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة 30%، لافتا إلى أن إقامة هذه المعارض على أرض المحافظة جاءت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن التوسع في إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.