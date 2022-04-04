أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الاثنين 4-4-2022

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين 4-4-2022، بعد تراجعها بقيمة 2 جنيه تسليم أرض المزرعة لتسجل 36 جنيها مقابل 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي مع قدوم شهر رمضان

أسعار الفراخ في مصر:

سعر الأبيض 36 جنيها للكيلو

سعر الساسو 37  جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.


 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

أحمد أبو هشيمة يتصدر التريند بعد أنباء انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري

عاجل.. مرتضى منصور يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار مثير

صفقة ثمينة في طريقها الأهلي أو الزمالك

ميدو يفجر مفاجأة مدوية عن إعادة مباراة مصر والسنغال

6 أسرار كشفها "الاختيار" عن أقوى مخططات خيرت الشاطر

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

بشرى سارة في الأهلي قبل لقاء الاتحاد السكندري

لافروف: ما جرى في بوتشا هجوما ملفقا