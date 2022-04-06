أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-4-2022

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022، رغم استمرار تراجع أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة على روسيا، حيث تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في المعاملات المباشرة بنسبة، 0.05% وتم التداول على 1922.52 دولارا للأوقية، كما تراجعت أسعار الذهب في العقود الآجلة بنسبة 0.27% وتم التداول على 1922.30 دولارا للأوقية.



سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1120 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 980 جنيها،

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 840 جنيها

سجل سعر الجنيه الذهب بلغ 7840 جنيها