رضا سيكا: عشت طفولة مدللة وتربيت على القيم والمبادئ (فيديو)

قال رضا سيكا نجم الزمالك والإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إنه عاش طفولة مدللة، مضيفا: تربينا على القيم والمبادئ.. أبويا كان رجل عظيم وقلبه أبيض وربنا يخلي والدتي ويطول في عمرها".

وأضاف رضا سيكا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي توفي عام 1993، ولدي من الأشقاء 7، 4أولاد و3 بنات، فعشت طفولة مدللة، لافتا أن أسرته وأخوته وأسرته خط أحمر لن يسمح لأحد بالاقتراب منهم، مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك لا يوجد لديه أي خطوط حمراء في حياته ولا يوجد هناك ما يمنع تداول أخباره الشخصية في وسائل الإعلام المختلفة.

تابع نجم منتخب مصر السابق، "أبويا كاب صاحبي ولم يعارض لعبي لكرة القدم، وكان حريص إننا أحفظ القرآن الكريم على يد خالي اللي صفعني بالقلم على وجهى عشان أحفظ القرآن والأناشيد الدينية".

رضا السيد محمد عبدالنبي والشهير برضا سيكا، من مواليد محافظة الإسماعيلية 1\10\1972 أحد أهم نجوم فريق الإسماعيلي الذي حصل على بطولة الدوري وكأس مصر وانتقل ليلعب لنادي الزمالك وكان أحد نجوم المنتخب المصري كقلب دفاع تكتيكي بشكل جديد.

وتمت إعارته إلى نادي أهلي جدة السعودي ومن بعدها إلى نادي رأس الخيمة الإماراتي ثم عاد إلى الزمالك واختفى فجأة بعدما حملته الجماهير الهزيمة من الأهلي بستة أهداف مقابل هدف واحد ليقوم بعدها باللعب في اندية الشركات بدولة الإمارات العربية المتحدة ثم اعتزل واتجه بعده للتدريب.