سهام جلال تعود إلى الواجهة من جديد بعد غياب طويل

تصدرت الفنانة سهام جلال نجمة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، اليوم الخميس، الموافق السابع من أبريل 2022، بعد غيابها عن الساحة الفنية لسنوات طويلة.

سهام جلال

وحلت سهام جلال ضيفة على برنامج كلام الناس في رمضان، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين علي ويذاع عبر فضائية إم بي سي مصر مساء أمس.

ظهور الفنانة سهام جلال

وكشفت سهام جلال الكثير من الكواليس والمعلومات بشان غيابها عن اساحة الفنية لسنوات طويلة رغم ظهورها الذي كان مبشرا مع هنيدي والسقا في "صعيدي في الجماعة الأمريكية.

خلاف سهام جلال وكرارة

وأكدت النجمة سهام جلال أنها على خلاف مع الفنان أمير كرارة، وكشفت تفاصيل الخلاف، ولا سيما أنها تعتبر علاقتها به ليست سطحية وعميقة.

صداقة سهام جلال وكرارة

وقالت سهام جلال إنها طلبت من أمير كرارة العمل معه في أي دور، لافتةً أنها أعرب عن ترحيبه بذلك قائلًا: "حاضر عنيا يا سوسو"، ثم تجاهلها بعد ذلك ولم يرد على مكالماتها فيما بعد.

كرارة يتجاهل سهام جلال

وأوضحت سهام جلال بعد ظهوروها أن علاقتها بأمير كرارة قديمة، إذ تجمعهما صداقة كانت جيدة، ما جعلها في حالة حزن بسبب ما فعله تجاهها.

أجر سهام جلال في صعيدي في الجماعة الأمريكية

وأفصحت الفنانة سهام جلال عن أجرها في فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية، التي شاركت فيها النجم هنيدي والسقا وغيرها، مؤكدة أن أجرها كان صغيرا في ذلك الوقت.

سهام جلال تقاضت ألف جنيه

وأشارت سهام جلال إلى أنها تقاضت مبلغا قدره ألف جنيه عن دورها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، إلا أنها أكدت على أهمية الدور الذي فتح لها بابا لأدوار الإغراء فيما بعد.