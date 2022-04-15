بتكلفة 10 ملايين جنيه.. محافظ قنا يتابع أعمال كورنيش مدينة نقادة الجديد

محافظات
أرشيفية
أرشيفية
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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا علي هامش جولته  التفقدية لمركز نقادة، سير العمل بمشروع كورنيش مدينة نقادة الجديد ضمن المشروعات التي يمولها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالإضافة إلى أعمال الرصف والتجميل بشارع جمال عبد الناصر، رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا والنائب حمدي سعد عضو مجلس النواب وياسر أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعدد من القيادات التنفيذية.  

وقال محافظ قنا إن المرحلة الأولى من الكورنيش  بطول ٢٠٠ متر  بتكلفة إجمالية ١٠ مليون جنيه وتشمل الأعمال الخرسانية والتدبيش وإنشاء ممشى، مؤكدا أنه سيتم دهان واجهات المباني المطلة على الكورنيش ومراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء التشجير أو الإنشاءات وفق تصميم فني ومعماري يحوى مكونات جمالية وترفيهية، تتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل

وأضاف الداودي أن هذا المشروع يأتى فى إطار سعي المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل بمدينة نقادة وتوفير متنفس حضاري ومقاصد ومزارات ترفيهية جديدة   لأهالى المدينة للتنزه به فى الأعياد والمناسبات.  

كما تفقد الداودي شارع جمال عبد الناصر بعد الانتهاء من أعمال الرصف وازدواج الطريق وإنشاء جزيرة بمنتصف الشارع لتحقيق السيولة المرورية بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تركيب بلدورات الرصيف وشمعدانات إضاءة وأعمدة إنارة لإضفاء المظهر الجمالي.

اللواء أشرف الداودي محافظ قنا كورنيش مدينة نقادة الجديد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

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