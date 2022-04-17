حسام موافي: 99% من المتزوجين لا يعرفون معنى المودة والرحمة (فيديو)

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن 99% من المتزوجين لا يعرفون معنى المودة والرحمة، لافتًا إلى أنه يخبر العريس بمدى أهمية الآية الكريمة: « وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لآيَاٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ».

وأضاف “موافي”، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد، أن الأية تعني المعجزة «وآيات الله في الأرض؛ أي معجزاته في الأرض»، لافتًا إلى أن الله أورد 7 معجزات في سورة الروم، موضحًا أن الله وضع معجزة أن يعيش زوجان مع بعضهما البعض قبل معجزة السماوات والأرض.

وتابع أن الطلاق ليس أمرًا سهلًا؛ والدليل على ذلك أن الله أنزل سورة الطلاق «وصعّبه جدًا على الزوج والزوجة، ومش بسهولة الزوجة تخلع زوجها»، لافتًا إلى أن الذكر عكس الأنثى أما لفظ الرجل فهي صفة «نربي ولادنا على أن يكونوا رجالًا لحفظ البيت، وساعد ابنك من غير فلوس».