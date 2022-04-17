حسام موافي: 99% من المتزوجين لا يعرفون معنى المودة والرحمة (فيديو)

توك شو
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
Advertisements

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن 99% من المتزوجين لا يعرفون معنى المودة والرحمة، لافتًا إلى أنه يخبر العريس بمدى أهمية الآية الكريمة: « وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لآيَاٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ».

 

وأضاف “موافي”، خلال  تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد، أن الأية تعني المعجزة «وآيات الله في الأرض؛ أي معجزاته في الأرض»، لافتًا إلى أن الله أورد 7 معجزات في سورة الروم، موضحًا أن الله وضع معجزة أن يعيش زوجان مع بعضهما البعض قبل معجزة السماوات والأرض.

 

وتابع أن الطلاق ليس أمرًا سهلًا؛ والدليل على ذلك أن الله أنزل سورة الطلاق «وصعّبه جدًا على الزوج والزوجة، ومش بسهولة الزوجة تخلع زوجها»، لافتًا إلى أن الذكر عكس الأنثى أما لفظ الرجل فهي صفة «نربي ولادنا على أن يكونوا رجالًا لحفظ البيت، وساعد ابنك من غير فلوس».

الدكتور حسام موافي المودة والرحمة المتزوجين

مواد متعلقة

كيف أُلقي سيدنا إبراهيم في النار ولم يحترق؟.. علي جمعة يُجيب (فيديو)
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

صفقة الموسم.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أشرف بن شرقي

عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إشبيلية بالدوري الاسباني

جماهير برشلونة تنقلب على لابورتا.. طالع التفاصيل

قرار مهم من المحكمة بشأن الهواتف المضبوطة مع القيادي الإخواني محمود عزت

موسيماني يحسم موقفه النهائي من بيع ثنائي الأهلي

بايرن ميونخ يحسم موقفه من التعاقد مع هالاند

عصام الحضري عن اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي: "قالنا مقدرش أقول دلوقتي"