دون تشفير || قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة وقادش في الليجا

تقام اليوم مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمع بين برشلونة وقادش على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الاسباني.

وقبل المباراة يحتل برشلونة المركز الثاني على لائحة ترتيب الليجا برصيد 60 نقطة في المقابل يحتل قادش المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

في الوقت الذي تُنقل فيه أطوار المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بتعليق المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي.

فيما يمكن مشاهدتها عبر القناة التالية أيضًا:-