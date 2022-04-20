أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 20-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم لتسجل 37 جنيها تسليم أراض المزرعة، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 41 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلي أخري.
 

أسعار الفراخ في مصر:
 

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو

سعر الساسو 37  جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو  3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.

 

 

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

مفاجأة مدوية.. مؤشر جديد على إعادة مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس إنجلترا 2022

عاجل.. اختبار طبي يحسم مشاركة ظهير الزمالك الطائر من مواجهة المصري البورسعيدي

خبير يفجر مفاجأة عن الملء الثالث لسد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مصر (فيديو)

قرار عاجل من الحكومة بشأن جرائم غسيل الأموال وتمويل الأرهاب

قبل مباريات الذهاب.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

مفاجآت فى أقوال جيران المتهم بقتل زوجتيه بكرداسة