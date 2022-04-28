رئيس وفاق سطيف يتحدى الأهلي بتصريح ناري

فاجأ كمال اللافي رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، فريق الكرة بالنادي الأهلي، بتصريح ناري قبل المواجهة المنتظرة بينهما في دوري الأبطال.

ويستضيف الأهلي منافسه وفاق سطيف الجزائري في السابع من الشهر المقبل، بينما ستقام موقعة الإياب في الجزائر يوم 14 من نفس الشهر.

ووفقا لما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية، قال اللافي إن فريقه تناسى التأهل لنصف النهائي الذي حققه أمام الترجي، التونسي مشيرا إلى أنه يستعد للأهلي بتحضيرات جدية.

وأضاف رئيس النادي الجزائري أن تحضيراتهم لمباراة الأهلي ستكون عادية بعيدًا عن الضغوط، متابعا: "سنواصل تحضيرتنا لمباراتنا المقبلة مثلما تعودنا عليه، ونضع الفريق في كامل الأريحية".

