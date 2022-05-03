أسعار النفط تنخفض بفعل تراجع الطلب على الشراء

انخفضت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنا مع تعزز مخاوف الأسواق مجددا حيال ضعف الطلب العالمي على النفط الخام بسبب تفشي كورونا في الصين والإغلاقات القوية لمواجهته وتأثيره السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي الصيني.





وانخفضت أسعار النفط وعقود الخام الأمريكي بتعاملات اليوم بنسبة 1.43% لتسجل 104.08 دولار للبرميل.

وفي الوقت ذاته، انخفضتعقود خام برنت بنحو 1.17% لتسجل 107.21 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ خلال التعاملات بسبب المخاوف حيال تخمة المعروض النفطي بالأسواق وبخاصة مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا داخل البلاد وهذا بدوره قد يضعف الطلب الصيني على النفط الخام خلال الفترة المقبلة.





ولقد ذكرت وكالة بلومبيرج أمس الاثنين بأن العاصمة الصينية بكين أعلنت إغلاق الصالات الرياضية ودور السينما خلال عطلة عيد العمال التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وتستمر عمليات الإغلاق في شنغهاي، رغم وجود مؤشرات بأن تفشي المرض في المركز الماليالكبير بدأ في التراجع خلال الأيام القليلة الماضية.





وفي هذا الإطار أيضا، ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، بأن الصين سجلت 6074 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الثاني من مايو، منها 384 حالة ظهرت عليها أعراض و5690 دون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 7822 إصابة جديدة، منها 865 ظهرت عليها أعراض و6957 دون أعراض.





وعلى الرغم من ذلك، فإن أسعار النفط الخام وجدت دعما حال دون انهيار الأسعار في ظل التوقعات بأن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، تتضمن فرض حظر محتمل على شراء النفط الروسي.





وقال مسؤولون، أمس الاثنين، بأنه من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، ربما تعرض المفوضية على المجر وسلوفاكيا إعفاء أو فترة انتقالية طويلة على صادرات النفط الروسية، ومن المرجح أن يتم تنفيذ الحظر الشامل تدريجيا بنهاية العام.



وفيما يتعلق بمصادر الطاقة الأخرى وبعيدا عن أسعار النفط الخام، انخفضت عقود البنزين خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.26% لتسجل3.4661 دولار للجالون، بينما ارتفعت عقود الغاز الطبيعي وسجلت 7.921 دولار لكل مليون وحدة حرارية.



وانخفضت عقود زيت التدفئة بنسبة 0.49% وسجلت نحو 4.1847 دولار.