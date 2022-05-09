رسل ياسين توجه نصائح لحماية الأسنان فى فصل الصيف

رسل ياسين تقدم روشتة للحفاظ على الأسنان من التسوس فى الصيف

يسعى الجميع لقضاء فصل الصيف فى السفر والرحلات والاستمتاع بوقت ممتع على البحر، حيث يلجأ البعض من الفتيات والأطفال لتناول الأيس كريم والحلويات وغيرها.

وعادة ما تترافق إجازة الصيف مع تناول الطعام الجاهز والدسم وكذلك التلذذ بالمشروبات والعصائر الصيفية المنعشة، وهو ما قد يؤثر سلبا على صحة الأسنان خصوصًا في حال لم يتم تنظيف الأسنان بشكل جيد قبل النوم وعند الاستيقاظ.

وبهذا الصدد وجهت طبيبة الأسنان رسل ياسين عدد من النصائح للحفاظ على أسنانك من التسوس وهي كالتالي:

1- الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب الماء بكميات اضافية، وهو ما يرطب الجسم وينعكس ايجابًا على صحة الفم والاسنان.

2- تجنب الافراط في تناول مشروبات الطاقة الغنية بالسكر والتي يلجأ اليها الكثيرون لتخفيف الشعور بالاجهاد وحرارة الصيف، كون هذه المشروبات تسبب تسوس الأسنان بشكل كبير.

3- يجب التخفيف من تناول السكر بين الوجبات وأيضًا التقليل من العصائر الطازجة لأنها غنية أيضاً بنسبة عالية من السكر.

4- التأكد من اتباع الروتين اليومي للتنظيف بالفرشاة والخيط مرتين في اليوم، ولا بد من مقاومة اغراء عدم التمسك بالروتين أثناء الإجازة.

5- قبل انطلاقكم للسفر، قوموا باجراء جلسة تنظيف لأسنانكم من الرواسب والجير، لتحصلوا على ابتسامة صحية ومنعشة.

6- يجب وضع جهاز الوقاية الخاص بحماية الأسنان عند ممارسة اي من الرياضات القاسية أثناء إجازة الصيف.