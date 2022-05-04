تعرف على حالة الطقس ثالث أيام العيد ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، لطيفا ليلا على معظم الأنحاء.

وتوقعت أن يكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس غائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد.

و يسود طقس مشمس على جنوب الصعيد، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر بنسبة حدوث 20:30%

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، مائلا للبرودة ليلا

كما توقعت أن يسود طقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية ومائلا للحرارة على السواحل الشرقية، نهارا مائلا للبرودة ليلا،وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على جنوب سيناء وسلاسل البحرالأحمر نهارا معتدلا ليلا

وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، معتدلا ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة اليوم:

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24

طنطا الصغرى 17 والعظمى 28

شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 29

دمنهور الصغرى 17 والعظمى 27

بلطيم الصغرى 17 العظمى 27

مطروح الصغرى 17 والعظمى 24

السلوم الصغرى 15 والعظمى 23

سيوة الصغرى 15 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 17 العظمى 23

دمياط الصغرى 17 والعظمى 23

الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 30

المنصورة الصغرى 16 والعظمى 28

الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 29

السويس الصغرى 17 والعظمى 30

العريش الصغرى 16 والعظمى 24

رفح الصغرى 16 والعظمى 23

رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 30

نخل الصغرى 13 العظمى 37

نويبع الصغرى 19 والعظمى 33

طابا الصغرى 16 والعظمى 27

كاترين الصغرى 11 والعظمى 26

الطور الصغرى 18 والعظمى 31

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 35

مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 34

الفيوم الصغرى 17 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 29

المنيا الصغرى 18 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 31

سوهاج الصغرى 20 والعظمى 32

قنا الصغرى 21 والعظمى 37

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 40

أسوان الصغرى 24 والعظمى 41

أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 41

الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 40

شلاتين الصغرى 24 والعظمى 35

أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 35

حلايب الصغرى 26 والعظمى 34